На Витебском вокзале транспортная полиция раскрыла кражу смартфона

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО

Сотрудники транспортной полиции в Санкт-Петербурге раскрыли кражу личного имущества, совершенную на территории Витебского вокзала.

Как сообщили правоохранители, жительница Ленинградской области, проходя обязательный досмотр в здании Витебского вокзала, оставила на ленте свой смартфон. Невнимательностью женщины воспользовался житель Северной столицы, проходивший досмотр следующим. Он незаметно присвоил гаджет себе и скрылся с места преступления.

Пострадавшая оценила ущерб в 8 тысяч рублей. Стражи порядка оперативно вычислили и задержали гражданина, совершившего кражу. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 58-летний местный житель. В его отношении возбуждено уголовное дело, мужчина может попасть за решетку на срок до пяти лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники управления МВД на транспорте пресекли кражу 600 тонн дизельного топлива.