Работников депо в Ленобласти задержали за кражу полтонны топлива

Транспортная полиция пресекла кражу 611 литров дизельного топлива с мотовозов на станции Гатчина — Варшавская в Ленинградской области. Похитить его пытались двое работников железнодорожного депо.

По подозрению задержаны машинист и мастер участка. Полиция полагает, что мужчины сговорились и разработали план. Мастер участка указал в маршрутном листе больше топлива, чем требовалось машинистам. Остаток злоумышленники собирались похитить.

«Из мотовоза с помощью электрической мотопомпы они сливали дизельное топливо в канистры, и в дальнейшем планировали сбыть его», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Довести задуманное до конца им не удалось. Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на кражу». Полиция устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Предположительно, мужчины похищали топливо аналогичным образом с марта 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области похитили дизельное топливо на 3 млн рублей.