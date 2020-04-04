Иностранец украл топливо в Ленобласти на 3 млн рублей

Преступник и его сообщники откачивали дизельное топливо из трубопровода.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем сообщили в ГУ МВД России по Ленинградской области. Уроженец одного из государств Северной Европы и его сообщники подозреваются в краже топлива из трубопровода во Всеволожском районе – общая стоимость топлива составила три миллиона рублей.

Напоминаем, что подозреваемых задержали еще два года назад. По предварительным данным, банду из четырех человек была организовали в 2017 году. Для того, чтобы повернуть мошенническую схему, был приобретен участок в садоводстве. Там они хранили топливо, которое затем продавали в Твери.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что машиниста из Усть-Луги судят за кражу 270 литров дизельного топлива. Как полагает следствие, машинист в течение двух месяцев создавал излишки горючего топлива с