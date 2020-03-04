Машиниста из Усть-Луги судят за кражу 270 литров дизельного топлива

Машиниста из Усть-Луги судят за кражу 270 литров дизельного топлива
Похищено более 270 литров топлива. Фото: линейный отдел МВД России на водном транспорте

В Петербурге судят 56-летнего машиниста экскаватора из Усть-Луги. Его обвиняют в хищении более 270 литров дизельного топлива.

Как полагает следствие, машинист в течение двух месяцев создавал излишки горючего топлива с целью его похищение. За это время ему удалось присвоить из бака судна более 270 литров топлива.

«Сумма ущерба, причиненная предприятию транспортной инфраструктуры, составила более 12 тыс. рублей», — уточнили в Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Расследование полностью завершено. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за кражу — два года лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области транспортная полиция пресекла кражу 20 колесных пар грузовых вагонов. Ущерб оценивается в более чем 500 тыс. рублей.

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