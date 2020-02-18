В Ленобласти попытались похитить 20 пар колес вагонов РЖД на полмилллиона

Похищенные колесные пары. Фото: пресс-службе Управления на транспорте МВД Росси по СЗФО.

Похищенные колесные пары. Фото: пресс-службе Управления на транспорте МВД Росси по СЗФО.

В Ленинградской области транспортная полиция пресекла кражу 20 колесных пар грузовых вагонов. Ущерб оценивается в более чем 500 тыс. рублей.

По подозрению задержан 23-летний инженер материально-технического обеспечения вагонного депо. Как полагает полиция, он вместе с двумя подельниками с помощью козлового крана подменил колесные пары на непригодные.

«Похищенные колесные пары злоумышленники планировали сбыть иным частным собственникам подвижного состава», — уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД Росси по СЗФО.

Собственником колесных пар является ОАО «РЖД».

Как подчеркнули в транспортной полиции, случаи хищение комплектующих для ремонта подвижного состава в последнее время участились. Это несет не только финансовые потери, но и угрозу безопасности движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчину задержали при попытке похитить кран машиниста. Он планировал дома спроектировать подвижной состав.