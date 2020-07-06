Продавца постельного белья в Петербурге задержали за кражи у пенсионеров

Подозреваемого задержали по горячим следам на проспекте Космонавтов. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Подозреваемого задержали по горячим следам на проспекте Космонавтов. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали 23-летнего уроженца Ставропольского края. Полиция полагает, что он под видом продавца элитного постельного белья проникал в квартиры пенсионеров и воровал их имущество.

В полицию 2 июля поступило заявление от 80-летней жительницы Волосово. Женщина сообщила, что к ней в квартиру под предлогом продажи постельного белья проник неизвестный мужчина. Оказавшись внутри, он похитил из ящика золотой перстень с бордовым камнем и два обручальных кольца. Ущерб оценивается в 16 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали по горячим следам на проспекте Космонавтов. Возбуждено уголовное дело по статье»кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция установила причастность мужчины к двум схожим эпизодам. Подозреваемый похитил золотые кольца у 73-летней жительницы Соснового Бора и обманул 84-летнюю пенсионерку. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали злоумышленника, который похитил у мужчины 1,2 млн рублей, представившись продавцом постельного белья.