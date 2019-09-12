В Петербурге задержали лжепродавца постельного белья, похитившего у пенсионера 1,2 млн

В Невском районе Петербурга правоохранители разыскали злоумышленника, который похитил у гражданина 1,2 млн рублей, представившись продавцом вещей.

Инцидент произошел в одной из квартир на проспекте Большевиков, 9. Под предлогом продажи постельного белья неизвестный проник в квартиру и похитил деньги.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 38-летнего подозреваемого в краже.

В ходе проверки было установлено, что злоумышленник проследил за пенсионером. После он наведался в квартиру к гражданину и предложил купить постельное белье. Мужчины договорились о сделке на сумму 150 тыс. рублей. Пенсионер открыл комод, достал пачку денег и начал пересчитывать. Однако, злоумышленник решил не дожидаться, а схватил всю пачку и скрылся.

Похищенное частично изъято.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в отделе полиции пострадавший заявил, что на покупку вещей он не соглашался. Он заявил о хищении 1,2 млн рублей.