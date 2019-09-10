Шуба и подушки мужчине обошлись в 1,2 млн на Большевиков

Шуба и подушки мужчине обошлись в 1,2 млн на Большевиков
Проводится проверка. Фото: Baltphoto_Андрей_Пронин

В Невском районе Петербурга неизвестные, под предлогом продажи товаров, украли из квартиры более миллиона рублей. Инцидент произошел одном из домов по проспекту Большевиков.

О случившемся в отдел полиции сообщили в понедельник, 9 сентября. Неизвестные вошли в квартиру под предлогом продажи шуб и подушек. После они похитили у 59-летнего гражданина денежные средства в размере 1,2 млн рублей, а вещи на продажу решили оставить.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, мужчина пояснил, что на покупку вещей не соглашался.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Ломоносовском районе задержан мужчина, который украл из квартиры ружье.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти невский район хищение
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