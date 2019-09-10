В Ломоносовском районе задержан взломщик, укравший ружье

Из квартиры в Ломоносовском районе Ленобласти похитили ружье. Инцидент случился ПГТ Новоселье.

О случившемся в отдел полиции сообщил хозяин квартиры. Когда он вернулся домой, то обнаружил открытую входную дверь. Из сейфа похитили ружье, а рядом разбросали патроны.

Как сообщают в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту кражи было возбуждено уголовное дело. В результате розыска сотрудники правопорядка задержали 41-летнего гражданина. Он был полностью изобличен в преступлении.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что двое распылили петербуржцу в глаза перцовый баллончик, после чего обокрали его. Сумма ущерба составила 110 тыс. рублей.