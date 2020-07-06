В Петербурге осудили двоих мужчин, которые похитили краску и ткани на 6 млн рублей

Приговором Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга одному из фигурантов по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы (условно), второму по ч. 4 ст. 159 УК РФ назначено наказание в виде трех лет лишения свободы (условно). Фото: УТ МВД России по СЗФО

Приговором Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга одному из фигурантов по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы (условно), второму по ч. 4 ст. 159 УК РФ назначено наказание в виде трех лет лишения свободы (условно). Фото: УТ МВД России по СЗФО

В Петербурге вынесли приговор злоумышленникам, совершившим мошенничество в особо крупном размере. Их обвиняют в хищении большой партии краски и тканей.

По данным правоохранительных органов, партия краски, общей стоимостью свыше 1 млн 800 тысяч рублей, должна была отправиться в Ставропольский край. Тем не менее, в пункт назначения товар так и не прибыл. Оказалось, что недобросовестные петербуржцы, притворяясь фирмой по перевозке грузов, предложили свои услуги для доставки краски. После того, как мошенники заключили договор с компанией, отправляющей товар, они оставили ценный груз на одной из автостоянок в Ленобласти.

Аналогичным образом преступники поступили с партией тканей, только в этом случае стоимость пропавшего груза оценивалась более чем в 4 млн рублей. Один из злоумышленников получил 4,5 года условного срока, другой — 3 года условно.