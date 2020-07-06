Трамп заявил о снижении уровня смертности от коронавируса в США

Дональд Трамп заявил, что заболеваемость в США «почти на самом низком уровне в мире». Фото: pixabay.com

Дональд Трамп заявил, что заболеваемость в США «почти на самом низком уровне в мире». Фото: pixabay.com

В США на 39 процентов снизился уровень смертности пациентов с коронавирусом. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, американская программа тестирования «продолжает значительно лидировать в мире». На своей странице в соцсети «Твиттер» Трамп задался вопросом, почему СМИ не сообщают, что количество смертей значительно уменьшилось.

Как сообщает ТАСС, Трамп подчеркнул, что заболеваемость в США «почти на самом низком уровне в мире».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп надеется, что вакцина от Covid-19 появится «задолго до конца года».