Бразилия 20 июля начинает испытания китайской вакцины от Covid-19

Бразильские власти сообщили о скором начале испытаний китайской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. В исследованиях примут участие 9 тыс. волонтеров-медиков, подхвативших Covid-19.

Вакцина создана биофармацевтической компанией Пекина. Тестирование начнется с 20 июля.

Как сообщили РИА Новости, ссылаясь на информацию властей страны, в настоящий момент в Бразилии уже испытывают вакцину, которую разработали представители Оксфордского университета.

В настоящий момент в Бразилии зарегистрировали более 1,6 млн случаев коронавируса за все время с начала пандемии, скончались почти 65 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работающие с коронавирусом врачи смогут пройти безвозмездную реабилитацию в Дагестане. Проект охватит все категории медсотрудников, которые боролись с новым вирусом.