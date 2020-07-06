Работающие с коронавирусом врачи смогут пройти безвозмездную реабилитацию в Дагестане

Свыше 500 медработников отдохнут до начала осени на берегу Каспийского моря. Фото: pixabay

Свыше 500 медработников отдохнут до начала осени на берегу Каспийского моря. Фото: pixabay

Научно-оздоровительный центр в Дагестане планирует на безвозмездной основе принимать российских врачей.

Медики, которые лечили пациентов с коронавирусом нового типа, смогут бесплатно пройти реабилитацию на берегу Каспийского моря в Дагестане.

Как сообщили РИА Новости, научно-оздоровительный комплекс «Журавли» планирует еженедельно принимать по 60 российских врачей. Проект охватит все категории медсотрудников, которые боролись с новым вирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что учeченые нашли мутации, которые повышают риск смерти в случае заражения Covid-19.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.