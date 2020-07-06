Ученые нашли мутации, которые повышают риск смерти в случае заражения COVID-19

Как минимум одна из этих мутаций представлена у 2,2% населения Великобритании. В то же время у африканцев одна из мутаций в гене ALOXE3 встречается среди 7,4% населения. Фото: pixabay.com

Как минимум одна из этих мутаций представлена у 2,2% населения Великобритании. В то же время у африканцев одна из мутаций в гене ALOXE3 встречается среди 7,4% населения. Фото: pixabay.com

Британские исследователи выявили несколько опасных генетических мутаций, которые значительно повышают риск летального исхода при заражении коронавирусом.

В рамках изучения этого вопроса, молекулярные биологи изучили геномы 1 412 зараженных COVID-19 пациентов, 193 из которых скончались. В общей сложности, ученым удалось зафиксировать пять ранее не обнаруженных мутаций, которые касаются четырех генов человека — ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3.

Мутация внутри гена BRF2 повышает риск смерти от коронавируса в 13 раз, генетические изменения в ERAP2 и ALOXE3 — в восемь раз, а в TMEM181 — в пять. Первый из них задействован в борьбе организма со стрессом, второй отвечает за бесперебойную работу иммунной системы, ALOXE3 защищает от патогенов, а TMEM181 участвует в патологических процессах при бактериальных инфекциях.

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