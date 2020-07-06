Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев рассказал о ходе лечения COVID-19 переливанием плазмы

Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев рассказал о лечении петербургскими врачами коронавирусных пациентов путем переливания плазмы с антителами к COVID-19.

Политик напомнил, что этот метод изобретен немецкими медиками. Он рассказал о ходе борьбы с пандемией в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург». По словам Эргашева, первыми в России эту инновационную разработку опробовали в столичном институте Склифосовского и городской больнице №52, в Петербурге — Большой университет, Центр Алмазова и первый медицинский университет.

На данный момент у городских врачей есть запас в 70 литров антиковидной плазмы или 164 дозы. Переливание донорской крови позволило вылечить 60 «тяжелых» пациентов, еще 24 человека, которым делали переливание, пока находятся в больнице. Вице-губернатор подчеркнул, что имеющегося количества плазмы крайне мало и городу нужны доноры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на протяжении недели увеличивается ежедневное количество случаев заражения COVID-19.