В Петербурге по-прежнему растет число случаев заражения коронавирусом

В Северной столице шесть дней подряд увеличивается ежедневно выявляемое количество новых пациентов, инфицированных коронавирусом.

Наиболее резкий скачок был зафиксирован неделю назад, 29 июня. С этого момента число зараженных день ото дня становится все масштабнее. Если еще 28 июня зарегистрировали 219 пациентов с COVID-19, то уже 29 числа их было 253. На данный момент ежедневные случаи выросли почти на сотню, за минувшие сутки медики диагностировали коронавирусную инфекцию у 280 человек.

При этом в городском управлении Роспотребнадзора утверждают, что это не стало неожиданностью. По информации ведомства, это не станет поводом для возвращения строгих ограничительных мер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Петербурге провели 11 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию.