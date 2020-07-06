На коронавирус за сутки проверили 11 тысяч петербуржцев

На коронавирус за сутки проверили 11 тысяч петербуржцев
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

За последние сутки в Петербурге 11 тыс. 47 человек прошли обследование на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора в понедельник, 6 июля.

Под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус в Петербурге остаются 1 тыс. 298 человек. Из них 75 размещены в обсерваторе, 554 находятся на самоизоляции, 669 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, получила 264 вызова. Звонки принимаются по номеру 122.

Служба экстренных вызовов 112 обработала 97 обращений, служба скорой помощи — 55, полиция — 4. О возвращении в Россию из другой страны сообщили 42 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из Оксфордского Университета выдвинули новую версию происхождения коронавируса. Они считают, что инфекция находилась в спящем состоянии по всему миру и пробудилась под воздействием внешних условий.

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