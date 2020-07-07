Гатчинский и Приоратский дворец открываются для посетителей

В Ленинградской области открываются дворцы музея-заповедника «Гатчина». Гатчинский дворец будет доступен для посещения с 7 июля, Приоратский дворец — с 11 июля.

«Для обеспечения безопасности гостей разработаны особые правила посещения всех объектов музея-заповедника», — сообщили в музее-заповеднике «Гатчина».

Гатчинский дворец работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00. Кассы закрываются в 18:00. Чтобы потоки гостей не пересекались, осмотр экспозиции будет проходить в одном направлении. Экскурсионные группы ограничили до пяти человек. В дворце рекомендуется соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, потому в одном зале может быть одновременно не более пяти человек. Без масок и перчаток в музей не пустят.

Приоратский дворец работает по средам, пятницам и воскресеньем с 11:00 до 19:00. Экскурсионные группы до пяти человек смогут посетить музей по четвергам и субботам. Для этого нужно забронировать место по телефонам 8 (81371) 93 492 и 8 (81371) 76 715.

По понедельникам оба дворца закрыты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для посещения открылись парки и фонтаны государственных музеев-заповедников «Петергоф» и «Царское село».