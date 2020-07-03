В Петергофе и Царском селе открылись фонтаны и парки

Парки и фонтаны государственных музеев-заповедников «Петергоф» и «Царское село» снова начали работать после очередного этапа снятия ограничительных мер.

Так, с 3 июля открыты три парка: Нижний парк с фонтанами, парк Александрия и парк Ораниенбаума, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявления руководства комплексов.

При этом билеты в Петергоф станут электронными, а в Царском селе их можно купить в обычной кассе. Электронные билеты позволят не создавать очереди из желающих посетить государственный музей-заповедник «Петергоф».

Ранее gazeta.spb,ru сообщала о том, что генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая сообщила, чтобы работниками музея была проведена большая работа совместно с Роспотребнадзором. Все меры безопасности были учтены. Также, был создан «паспорт безопасности» посещения музеев-заповедников.