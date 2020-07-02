Билеты в Петергоф станут электронными

Эта временная мера обусловлена необходимостью обеспечивать безопасность посетителей в период эпидемии коронавирусной инфекции.

Благодаря электронным билетам удастся не создавать очереди из желающих посетить государственный музей-заповедник «Петергоф». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Попасть в музей можно будет в специально отведенное время. Выбрать его и дату посещения можно при покупке билета на сайте музея. В настоящее время, билеты уже находятся в продаже.

Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая сообщила, чтобы работниками музея была проведена большая работа совместно с Роспотребнадзором. Все меры безопасности были учтены. Также, был создан «паспорт безопасности» посещения музеев-заповедников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парки Петергофа вновь начнут принимать посетителей с 3 июля.