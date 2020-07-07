«Зенит» подписал защитника «Барселоны»

Баскетболист не может дождаться, когда приедет в Санкт-Петербург.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Обо всем сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых». 27-летний канадский защитник «Барселоны» Кевин Пангос переезжает в Санкт-Петербург – он подписал контракт с «Зенитом». Он отметил, что очень рад такой новости и с удовольствием выйдет на паркет в предстоящем сезоне. Пангоса также вдохновляет мысль о тренировках с тренером Хави Паскуаля.

Баскетболист признался, что слышал о городе и клубе много хорошего, поэтому собирается жить в Северной столице вместе со всей семьей. Напоминаем, что Пангос в составе «Барселоны» выиграл Кубок Испании и Кубок Каталонии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали фанатов «Зенита», праздновавших чемпионство клуба. Правоохранителям пришлось забрать в отделение одиннадцать человек, им вменяют мелкое хулиганство.