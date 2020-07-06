В Петербурге задержали фанатов «Зенита», праздновавших чемпионство клуба

В Петербурге задержали фанатов &#171;Зенита&#187;, праздновавших чемпионство клуба
Вечером 5 июля болельщики заполонили улицу Рубинштейна. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 5 июля, петербургский футбольный клуб «Зенит» выиграл матч с «Краснодаром» и досрочно стал чемпионом России по футболу.

Грандиозное событие не могли не отметить преданные фанаты сине-бело-голубых. Толпы восторженных людей буквально оккупировали одну из главных прогулочных улиц Северной столицы, улицу Рубинштейна, вечером 5 июля. Не обошлось без инцидентов, потребовавших разборок с полицейскими.

Правоохранителям пришлось забрать в отделение одиннадцать человек, им вменяют мелкое хулиганство. Оказалось, что молодые люди жгли файеры, которые могут быть опасны для окружающих. Отметим, что для «Зенита» победа на чемпионате России стала 7-й в истории команды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболист Мигель Данни может вновь пополнить ряды зенитовцев. Он играл в петербургском клубе с 2008 по 2017 год.

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