«Спартак» прекратил сотрудничество с генеральным директором Томасом Цорном

Такое решение принял совет директоров. Объяснений не последовало.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Обо всем сообщила в Twitter пресс-служба красно-белых. ФК «Спартак» решил попрощаться с генеральным директором Томасом Цорном – такое решение принял Совет директоров Футбольного клуба «Спартак-Москва». Клуб поблагодарил его за сотрудничество и пожелал успехов. Кто займет освободившуюся должность – пока что не разглашается.

Напоминаем, что свой пост Цорн занимал с мая 2019 года. В пресс-службе отметили, что есть несколько кандидатов на должность, решение примут и огласят в ближайшее время.

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