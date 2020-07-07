«Спартак» прекратил сотрудничество с генеральным директором Томасом Цорном

&#171;Спартак&#187; прекратил сотрудничество с генеральным директором Томасом Цорном
На пост претендует несколько человек. Фото: группа "Спартака" / ВК

Такое решение принял совет директоров. Объяснений не последовало.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Обо всем сообщила в Twitter пресс-служба красно-белых. ФК «Спартак» решил попрощаться с генеральным директором Томасом Цорном – такое решение принял Совет директоров Футбольного клуба «Спартак-Москва». Клуб поблагодарил его за сотрудничество и пожелал успехов. Кто займет освободившуюся должность – пока что не разглашается.

Напоминаем, что свой пост Цорн занимал с мая 2019 года. В пресс-службе отметили, что есть несколько кандидатов на должность, решение примут и огласят в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» подписал защитника «Барселоны». Баскетболист не может дождаться, когда приедет в Санкт-Петербург.

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