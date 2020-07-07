Петросян отправился в прокуратуру после слов о его жене

Петросян отправился в прокуратуру после слов о его жене
Петросян возмутился и отправился в правоохранительные органы. Фото: Wikipedia

Юмористу не понравилось, как о молодой супруге отзывается Коклюшкин.

Юморист Евгений Петросян возмутился из-за интервью писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. Он решил, что его высказывания о Татьяне Брухуновой слишком резкие и с этим должна разбираться прокуратура.

Сам писатель заверил, что ничего плохого он не имел в виду. Коклюшкин объяснил, что «Собеседник» опубликовал статью из двух частей и вторая, в которой критикуется супруга Петросяна, не имеет к нему никакого отношения. Первую же часть, со своими ответами на вопросы, сатирик не считает грубой – она «нормальная.

Напоминаем, что в интервью Коклюшкин якобы выразил мнение, что брак с молодой женщиной вредит карьере Петросяна. Он слишком беспокоится о семейных драмах и совсем забыл о главном деле своей жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян ссорится с молодой женой из-за дочери.

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