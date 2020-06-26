Петросян ссорится с молодой женой из-за дочери

Друг юмориста заявил, что в личной жизни артиста не все так гладко.

Об этом стало известно 25 июня. Обо всем пишут РИА Новости. Писатель-сатирик Леонид Натапов рассказал, с какими сложностями сталкивается его друг, юморист Евгений Петросян. Артист столкнулся сразу с несколькими проблемами в разных сферах жизни. У него не ладится с работой, так как произошел конфликт с редактором – они сотрудничали на протяжении 13 лет. В личной жизни у Петросяна тоже не ладится – молодая жена, Татьяна Брухунова, не может найти общий язык с дочерью юмориста. Они якобы ссорятся из-за имущества.

Сам Петросян эти заявления никак не комментирует. Напоминаем, что Петросян и Степаненко состояли в браке 33 года. В 2018 году их союз распался, а уже через некоторое время появились слухи о новой пассии юмориста.

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