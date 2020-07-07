В США перестали надеяться на быстрое восстановление экономики после пандемии

Больше всего в Америке, как и во всем остальном мире, от коронакризиса страдает малый бизнес. Фото: pixabay.com

Больше всего в Америке, как и во всем остальном мире, от коронакризиса страдает малый бизнес. Фото: pixabay.com

Руководитель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик считает, что план по восстановлению американской экономики после коронавирусного кризиса находится на грани срыва.

Возобновление предпринимательской деятельности и перемещение населения негативно сказалось на экономической активности. Её замедление грозит срывом плану по восстановлению экономики США, объяснил Рафаэль Бостик в разговоре с Financial Times.

Во время кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции и последовавшими за ней строгими ограничениями, без работы остались 22 млн граждан Америки. За два месяца восстановления получили вакансии 7,5 млн человек. Тем не менее, повторная вспышка в крупных штатах заставляет власти вновь применять ограничения, что создает серьезную угрозу экономики. Бостик призвал конгресс США предоставить больше поддержки экономики, выделенной ранее суммы в $3 трлн оказалось недостаточно.

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