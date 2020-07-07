Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии заразился коронавирусом
Болсонару называл пандемию COVID-19 "небольшим гриппом". Фото: Wikipedia

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о положительном результате тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Отметим, что бразильский лидер выступал противником строгих ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, и называл вспышку болезни «небольшим гриппом». Во вторник, 7 июля, стало известно, что Болсонару заразился опасной инфекцией.

«Все знали, что рано или поздно он [коронавирус] достигнет значительной части населения. Тест оказался положительным для меня», — прокомментировал случившееся президент Бразилии. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в стране — одна из наиболее напряженных в мире, выявлено уже 1,6 млн зараженных, скончались 65,5 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские врачи не доверяют официальной статистике по количеству коронавирусных больных.

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Президент Бразилии заразился коронавирусом