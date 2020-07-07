Большинство врачей в России не верят официальной статистике по коронавирусу

Медики сомневаются в официальной статистике по коронавирусу. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Медики сомневаются в официальной статистике по коронавирусу. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Около 60% опрошенных врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Большинство из них считают данные заниженными.

Опрос провели социологи ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent. Участие в нем приняли 502 врача, из них 16% работали в «красной зоне» по коронавирусу, а 60% работали с пациентами, имеющими симптомы COVID-19, пишут «Ведомости».

В том, что статистику по заболевшим и умершим занижают, уверены 47-49% опрошенных врачей. Завышенными цифры считают 9-11%. В правдивость официальной статистики верят 21-23% врачей.

Большинство медиков (64%) сходятся во мнении, что государство делает недостаточно для выявления заболевших и оснащении медучреждений. Врачи также (44%) считают, что для обеспечения адекватной нагрузки на персонал не было предпринято действий.

Среди рядовых россиян доверие к официальной статистике по коронавирусу также снижается. В начале апреля в цифры, по данным ФОМа, верили 58-59%. В конце июня — 46-47%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки подтвердили 48 смертей от коронавируса.