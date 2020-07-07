В Петербурге за день умерли 48 человек с коронавирусом

В Петебурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петебурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

Петербург продолжает лидировать по числу умерших от коронавируса за сутки среди регионов России. В городе зарегистрировано 48 новых смертей.

С начала пандемии в Петербурге подтверждено 1 тыс. 437 летальных случаев. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России 7 июля.

В России за сутки выявили 198 летальных случаев. В Петербурге скончались 48 человек, в Москве — 24, в Московской области — 18, в Красноярском крае — 8, в Свердловской и Иркутской областях — по 7, в Тыве — 6, в Ростовской области — 5.

За весь период от коронавируса в России умерли 10 тыс. 494 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки подтвердили 278 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных превысило 26 тыс. Выздоровели за весь период 20 тыс. 359 пациентов.