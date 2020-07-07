В Петербурге еще 278 человек заразились коронавирусом

В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

За последние сутки в Петербурге подтвердили 278 случаев коронавируса. Общее число зараженных превысило 26 тыс.

С начала пандемии в городе заразились 26 тыс. 94 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на территории России во вторник, 7 июля.

В городе подтверждено 48 новых смертей от коронавируса. Всего скончались 1 тыс. 437 человек. Выздоровели за весь период 20 тыс. 359 пациентов.

В России выявлено 694 тыс. 230 случаев коронавируса. Прирост за последние сутки составил 6 тыс. 368. Новые случаи заражения зарегистрированы в 82 регионах страны.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 21,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них за последние сутки — 202 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 13 тыс. 857 человек.