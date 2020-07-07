Глава ВОЗ считает, что пик пандемии COVID-19 еще не достигнут

«Вспышка ускоряется, и мы ещё пока не вышли на пик эпидемии», — сказал Гебрейсус. Фото: pixabay.com

«Вспышка ускоряется, и мы ещё пока не вышли на пик эпидемии», — сказал Гебрейсус. Фото: pixabay.com

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пик пандемии коронавирусной инфекции в мире еще не пройден.

По словам генерального директора ВОЗ, опасная инфекция набирает обороты, распространения заболевания только ускоряется. «Мы еще пока не вышли на пик эпидемии», — передает слова Гебрейесуса ТАСС во вторник, 7 июля. Только за выходные, по словам главы ВОЗ, было выявлено свыше 400 тысяч новых случаев заражения COVD-19.

Отметим, что в России эпидемиологическая ситуация остается напряженной, хотя количество ежедневно регистрируемых случаев постепенно уменьшается. На сегодняшний день подтверждено 694 тысяч случаев заражения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Бразилии Жаир Болсонару подхватил коронавирус. Политик отрицал значимость пандемии, считая заболевание простым «гриппом».