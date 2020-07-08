Кокорин может сыграть против «Зенита»

Кокорин может сыграть против «Зенита»
Александр Кокорин. Фото: Baltphoto

Футболист Александр Кокорин, играющий за клуб «Сочи» может сыграть сегодня, 8 июля, против петербургского «Зенита», который владеет на него правами. Игра пройдет в Северной столице в рамках 27 тура Российской Премьер-Лиги.

Известно, что Кокорин уже прибыл со своими одноклубниками в город на Неве. Однако, точной информации о его участии в матче пока нет. Ранее было озвучено условие, благодаря которому игрок может сыграть против сине-бело-голубых. Это возможно только в случае определенной денежной выплаты от ФК «Сочи» «Зениту».

Помимо Кокорина, в игре может поучаствовать и Андрей Мостовой, который также выступает за сочинский клуб на правах аренды.

Точное решение по данному вопросу будет принято уже сегодня, 8 июля, непосредственно в день матча. Об этом сообщает «Чемпионат» с ссылкой на генерального директора «Сочи» Дмитрия Рубашко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию о том, что Кокорин сыграет против команды за 40 миллионов рублей.

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"Зенит" "сочи" александр кокорин
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