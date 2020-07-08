Врачи назвали места, где наиболее высок риск заражения коронавирусом

Во время эпидемии данных мест нужно стараться избегать.

Специалисты вирусологии и иммунологии составили топ мест, где людям находиться опаснее всего. Об этом сообщает газета «Известия».

Угрозу представляют прежде всего замкнутые пространства, в которые плохая вентиляция. В случае, если отсутствует круговорот воздуха, повышается риск заражения. И не имеет никакого значения, что из себя представляют данные помещения.

Далее следуют такие места, где люди вынуждены взаимодействовать в тесном контакте в течение продолжительного времени. Например, в поездках в общественном транспорте или при посещении магазина. Поэтому, очень важно соблюдать социальную дистанцию.

На третьем месте расположились развлекательные общественные места, в том числе заведения общественного питания. С осторожностью стоит посещать храмы и места, в которых посетители занимаются активной деятельностью — фитнес центры или концертные зоны.

Ранее gazeta.spb,ru сообщала, что в Петербурге готовятся ко второй волне коронавируса.