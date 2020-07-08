Больше 14 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на коронавирус

Больше 14 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на коронавирус
Тестирование на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

За последние сутки в Петербурге 14 тыс. 737 человек прошли обследование на наличие коронавируса нового типа.

Под наблюдением медиков в городе находятся 1 тыс. 346 человек. Из них 195 размещены в обсерваторе, 728 отправлены на самоизоляцию, 423 — контактные, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга в среду, 8 июля.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, получила 468 вызовов. Звонки принимаются по номеру 122.

Служба экстренных вызовов 112 обработала 154 обращения, городская служба скорой помощи — 122, полиция — 13.

О возвращении из другой страны на территорию России сообщили 76 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,5 млн. За прошлые сутки в стране подтвердили более 172 тыс. случаев заболевания.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус новости спб пандемия тесты на коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге пьяные посиделки закончились рукоприкладством и кражей телевизора
В Петербурге приняли закон об увеличении площади помещений, в которых можно ...
Заксобрание утвердило кандидатуру Бельского на пост вице-губернатора
В Петербурге скончались еще 47 человек с коронавирусом
Третий случай излечения от ВИЧ зафиксирован в Бразилии
В Петербурге подтвердили 295 случаев коронавируса
Количество коронавирусных больных в России преодолело отметку в 700 тысяч
Первый марафон бега в Петербурге может состояться уже в августе