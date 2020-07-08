Больше 14 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на коронавирус

За последние сутки в Петербурге 14 тыс. 737 человек прошли обследование на наличие коронавируса нового типа.

Под наблюдением медиков в городе находятся 1 тыс. 346 человек. Из них 195 размещены в обсерваторе, 728 отправлены на самоизоляцию, 423 — контактные, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга в среду, 8 июля.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, получила 468 вызовов. Звонки принимаются по номеру 122.

Служба экстренных вызовов 112 обработала 154 обращения, городская служба скорой помощи — 122, полиция — 13.

О возвращении из другой страны на территорию России сообщили 76 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,5 млн. За прошлые сутки в стране подтвердили более 172 тыс. случаев заболевания.