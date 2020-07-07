Число случаев коронавируса в мире превысило 11,5 миллионов

За последние 24 часа во всем мире подтвердили более 172 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 11,5 млн.

Во вторник, 7 июля, в мире выявили 172 512 случаев заражения Covid-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 11 500 302.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, за день болезнь унесла жизни 3 419 пациентов. Общее число летальных исходов с момента пандемии составило 535 759.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые случаи COVID-19 выявили в 39 населенных пунктах Ленинградской области.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.