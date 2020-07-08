В Петербурге подтвердили 295 случаев коронавируса

За сутки в Петербурге зарегистрировали 295 случаев коронавируса. Это больше, чем днем ранее.

Общее число зараженных в Петербурге достигло 26 тыс. 389, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России в среду, 8 июля.

В городе подтверждены 47 новых смертей от COVID-19. За весь период скончались 1 тыс. 484 зараженных. Выздоровели с начала пандемии свыше 20 тыс. человек.

В России число заболевших превысило 700 тыс. За последние сутки в стране зарегистрировали 6 тыс. 562 случая коронавируса. Всего скончались 10 тыс. 667 (плюс 173 случая за сутки), выздоровели 472 тыс. 511 (плюс 8 тыс. 631).

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 21,7 млн лабораторных исследований на коронавирус. За последние сутки тесты сдали 253 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге 14 тыс. 737 человек прошли обследование на наличие коронавируса нового типа.