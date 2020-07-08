В Петербурге скончались еще 47 человек с коронавирусом

Петербург занял первое место по числу смертей от коронавируса за сутки среди регионов России. В городе подтверждено 47 новых летальных случаев.

С начала пандемии в Петербурге скончались 1 тыс. 484 зараженных. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России в среду, 8 июля.

В России зарегистрировано более 10 тыс. смертей. За последние сутки подтверждено 173 летальных исхода. Следом за Петербургом по числу умерших расположилась Москва. В столице скончались 28 человек, в Архангельской области и Красноярском крае — по 9, в Тыве и Иркутской области — по 6, в Московской области и Пермском крае — по 5.

Как уточнили в комитете по здравоохранению Петербурга, высокая смертность от коронавируса в городе связана с тем, что в ежедневный отчет входят данные о смертях, произошедших ранее. Так, в статистике от 6 июля были учтены летальные исходы, случившиеся в мае-июне.