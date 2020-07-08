Комздрав объяснил рост суточной смертности от коронавируса в Петербурге

В последнее время в городе на Неве ежедневно смертей от COVID-19 фиксируется даже больше, чем в Москве.

Представители Комитета по здравоохранению просят не сравнивать статистические показатели Северной столицы с другими субъектами РФ.

Все дело в том, что ежедневно опубликовываемый отчет, связанный с течением эпидемии коронавирусной инфекции в городе некорректно считать среднесуточным. В эти данные попадают и смерти, произошедшие ранее. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, 7 июля, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Петербурге скончалось 48 пациентов. Еще 6 июля цифра была меньше — 44 пациента. Известно, что данные от 6 июля — это смерти больных, случившиеся в мае-июне 2020 года. В основном, смерть наступала от появлявшейся двусторонней пневмонии. Помимо этого, у умерших имелись различные хронические заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число случаев коронавируса в мире превысило 11,5 млн.