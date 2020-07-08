Матч «Зенит» — «Сочи» пройдет 8 июля на «Газпром-Арене»

Уже сегодня "Зенит" получит кубок победителя. Фото: fc-zenit.ru

Уже сегодня "Зенит" получит кубок победителя. Фото: fc-zenit.ru

Уже сегодня состоится встреча команд в рамках 27 тура Российской Премьер-лиги.

Начало матча в 18:00. Трансляцию для зрителей будет вести «Матч ТВ», а прокомментируют игру Константин Генич и Михаил Моссаковский.

«Зенит» проведет матч в лазурной форме, а «Сочи» в белой. На стадионе будут присутствовать около 6000 фанатов.

Напомним, сине-бело-голубые уже стали чемпионами, оказавшись на заслуженном первом месте в турнирной таблице с 62 очками. ФК «Сочи» находится на 11 строчке таблицы с 30 очками.

Пока точно неизвестно, сыграет ли против «Зенита» Александр Кокорин. Однако, он уже прибыл в Петербург вместе со своими одноклубниками.

По завершению матча состоится торжественная церемония награждения футболистов петербургской команды Кубком чемпионов России. Также, состоится масштабный праздничный салют.

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