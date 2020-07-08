Гендиректор «Зенита» ответил на жалобу «Спартака»

Александр Медведев. Пресс-служба ОАО «Газпром»
Александр Медведев. Пресс-служба ОАО «Газпром»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение «Спартака» обратиться в комитет по этике после его высказываний.

«Люди юмора не понимают. Кроме того пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы», — приводит его слова Sport24.

Жалоба «Спартака» связана со словами Медведева о видео в раздевалке «Зенита». После досрочной победы в Чемпионате России в сети завирусился ролик, на котором Артём Дзюба и Сердар Азмун во время празднования показывают неприличные жесты. Пользователи сочли их поведение имитацией полового пакта. Медведев видео прокомментировал словам «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». После этого «Спартак» обратился в комитет по этике.

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