Суд обязал владельца убрать дебаркадер с места битвы Невского со шведами

Суд обязал владельца убрать дебаркадер с места битвы Невского со шведами
Дебаркадер стоит в поселке Усть-Ижора. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Колпинский районный суд Петербурга обязал Сергея Макарова демонтировать дебаркадер в поселке Усть Ижора. Понтон находится в границах объекта культурного наследия «Место битвы войск Александра Невского со шведами в 1240».

С иском в суд обратился прокурор, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Он выступил с требованием восстановить доступ к объекту культурного наследия и демонтировать плавучий объект. Суд иск прокурора поддержал и обязал Макарова в течение 30 дней убрать дебаркадер.

Макаров заявил, что проблемы в ситуации не видит, и указал на то, что в историческом центре Петербурга также стоят плавучие средства.

«На Дворцовой набережной тоже есть дебаркадеры», — сказл он.

Дебаркадер находится на правом берегу реки Ижора в границах объекта культурного наследия «Место битвы войск Александра Невского со шведами в 1240». Построен он был в 2002 году. В длину плавучий объект достигает 25 метров, в ширину — 8,5. Используется дебаркадер СПб ООВМС «Ингрия-Клуб» в качестве стоянки на воде и русской бани на дровах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Курортном районе Петербурга реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт».

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Суд обязал владельца убрать дебаркадер с места битвы Невского со шведами
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