В Петербурге осудят 25 человек, которые не носили маски

В Петербурге осудят 25 человек, которые не носили маски
Средства дезинфекции и медицинские маски нужно носить с собой. Фото: pixabay.com

Их задерживали в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Колпинский районный суд зарегистрировал 25 новых материалов по делам об административных правонарушениях – горожане понесут ответственность за то, что не носили средства индивидуальной защиты в магазинах и автобусах.

Отмечается, что все петербуржцы должны носить маски и перчатки вне зависимости от того, введены ли послабления или нет. Это нужно, чтобы приостановить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге стали чаще выздоравливать от коронавируса. Уменьшается и количество тяжело больных пациентов в больницах.

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