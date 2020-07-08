В Петербурге осудят 25 человек, которые не носили маски

Средства дезинфекции и медицинские маски нужно носить с собой. Фото: pixabay.com

Средства дезинфекции и медицинские маски нужно носить с собой. Фото: pixabay.com

Их задерживали в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Колпинский районный суд зарегистрировал 25 новых материалов по делам об административных правонарушениях – горожане понесут ответственность за то, что не носили средства индивидуальной защиты в магазинах и автобусах.

Отмечается, что все петербуржцы должны носить маски и перчатки вне зависимости от того, введены ли послабления или нет. Это нужно, чтобы приостановить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге стали чаще выздоравливать от коронавируса. Уменьшается и количество тяжело больных пациентов в больницах.