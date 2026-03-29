Специалисты объяснили необходимость вызова мастера для кондиционеров после зимы

С приходом тепла многие россияне включают кондиционеры после долгого простоя, не подозревая об опасностях, которые скрывает застоявшаяся техника.

Мастер по ремонту и обслуживанию кондиционеров Владислав Баннов рассказал, что перед первым включением необходимо вызвать специалиста для обслуживания, включающего мойку внутреннего блока и обработку химией от бактерий, плесени и грибков, пишет 360.ru.

Во время работы кондиционера образуются конденсат и пыль, которая на 80 процентов состоит из частиц человеческой кожи. Этот биологический материал становится рассадником микробов, размножающихся в технике всю зиму. При первом включении они вылетают в жилое помещение.

Если внешний блок находится рядом с автотрассой или стройкой, также потребуется его чистка. Кроме того, табачный дым от курения в помещении может оседать на теплообменнике, ухудшая качество воздуха и создавая неприятный запах.

Перед запуском необходимо убедиться, что уличная температура соответствует указанной в инструкции (обычно от -5 до +3 градусов, но значения могут отличаться). Следует заменить фильтры, почистить внутренний и внешний блоки, убрать посторонние предметы возле блоков, проверить их целостность. При первом включении нужно убедиться в отсутствии перебоев, постороннего шума, запаха, вибраций и треска. Если система работает стабильно, стоит протестировать все режимы, скорости и температуры.

Баннов отметил, что для избежания проблем систему необходимо правильно смонтировать: трасса между блоками не должна быть слишком короткой (минимум два-три метра), необходимо соблюдать уровень и не допускать попадания прямых потоков воздуха на пользователя. Современные кондиционеры с функцией самоочистки просушивают внутренние элементы, снижая риск образования плесени. Включать систему зимой не рекомендуется, лучше дождаться температуры не ниже +5 градусов.

Признаками неисправности являются плохое охлаждение, неприятный запах и посторонний шум. При их появлении следует выключить кондиционер и вызвать специалиста.