Общество

Специалисты объяснили необходимость вызова мастера для кондиционеров после зимы

Михаил Яковлев
Фото: Мойка78

С приходом тепла многие россияне включают кондиционеры после долгого простоя, не подозревая об опасностях, которые скрывает застоявшаяся техника.

Мастер по ремонту и обслуживанию кондиционеров Владислав Баннов рассказал, что перед первым включением необходимо вызвать специалиста для обслуживания, включающего мойку внутреннего блока и обработку химией от бактерий, плесени и грибков, пишет 360.ru.

Во время работы кондиционера образуются конденсат и пыль, которая на 80 процентов состоит из частиц человеческой кожи. Этот биологический материал становится рассадником микробов, размножающихся в технике всю зиму. При первом включении они вылетают в жилое помещение.

Если внешний блок находится рядом с автотрассой или стройкой, также потребуется его чистка. Кроме того, табачный дым от курения в помещении может оседать на теплообменнике, ухудшая качество воздуха и создавая неприятный запах.

Перед запуском необходимо убедиться, что уличная температура соответствует указанной в инструкции (обычно от -5 до +3 градусов, но значения могут отличаться). Следует заменить фильтры, почистить внутренний и внешний блоки, убрать посторонние предметы возле блоков, проверить их целостность. При первом включении нужно убедиться в отсутствии перебоев, постороннего шума, запаха, вибраций и треска. Если система работает стабильно, стоит протестировать все режимы, скорости и температуры.

Баннов отметил, что для избежания проблем систему необходимо правильно смонтировать: трасса между блоками не должна быть слишком короткой (минимум два-три метра), необходимо соблюдать уровень и не допускать попадания прямых потоков воздуха на пользователя. Современные кондиционеры с функцией самоочистки просушивают внутренние элементы, снижая риск образования плесени. Включать систему зимой не рекомендуется, лучше дождаться температуры не ниже +5 градусов.

Признаками неисправности являются плохое охлаждение, неприятный запах и посторонний шум. При их появлении следует выключить кондиционер и вызвать специалиста.

Ученые выясняют причины нахождения «термоядерного топлива» в составе 3I/ATLAS

Ученые обнаружили в межзвездном объекте 3I/ATLAS изотопы водорода, которые используются в термоядерном синтезе. Гарвардский астроном Ави Леб предположил, что это может указывать на искусственное происхождение объекта, однако исследователи считают аномалию результатом древнего формирования в экстремально холодной среде.Ученые из разных стран изучили спектр межзвездного объекта и нашли в нем два изотопа водорода, а именно дейтерий и тритий. Первый встречается во Вселенной повсеместно, а вот обнаружение второго поставило ученых в тупик. Дело в том, что именно их сочетание необходимо для термоядерных реакций. Об этом стало известно из статей, которые готовятся к публикации в журнале Nature.Ави Леб обратил внимание, что пропорции изотопов соответствуют топливу для термоядерного реактора. По его словам, дейтерий и тритий намекают на то, что на борту объекта может находиться компактный...
