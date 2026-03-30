Авито Реклама запустила новые метрики эффективности для продавцов

Авито представил расширенную статистику для пользователей, размещающих рекламу на платформе и продвигающих свои магазины внутри сервиса.

В пресс-службе Авито сообщили, что теперь продавцам доступны для анализа два дополнительных параметра: количество подписок на профиль и число контактов, полученных после кликов по рекламным объявлениям. До этого момента оценка рекламных кампаний ограничивалась количеством показов и кликов.

Как отметил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы, расширенная статистика по подпискам на профиль продавца и количеству контактов после взаимодействия с рекламой является важным шагом для развития рекламной платформы и инструментов для компаний любого масштаба.