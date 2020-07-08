Ученые назвали главную причину старения

Оказывается, во всем виноват висцеральный жир, который находится в брюшной полости.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Ученые Бернского университета в Швейцарии заявили, что нашли главную причину старения – ключевую роль играет висцеральный жир, находящийся в брюшной полости. Он влияет на слабое хроническое воспаление, что в свою очередь ускоряет развитие возрастных заболеваний и ослабление иммунитета.

Напоминаем, что до этого исследование процессам старения посвятили ученые Саарского университета в Германии. Они выяснили, что он связан с низким уровнем гормона кортизола и белка GILZ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самые старые в мире сиамские близнецы умерли в США. Они скончались на 69 году жизни в городе Дейтон, штате Огайо. Свои последние дни близнецы доживали в хосписе, так как их состояние стремительно ухудшалось и им был нужен профессиональный медицинский уход.