Мясников назвал неактуальные правила ЗОЖ

Красное мясо можно есть, но нужно знать меру. Фото: Рixabay

Красное мясо можно есть, но нужно знать меру. Фото: Рixabay

Он заявил, что россияне продолжают верить в мифы, которые давно опровергли.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Обо всем телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Он заявил, что есть множество мифов о здоровом образе жизни, в которые граждане почему-то продолжают верить, хотя они давно опровергнуты. Во-первых, красное мясо есть можно – не так уж опасны последствия, как принято думать, уверяет теледоктор.

Мясников привел данные исследований, в которых говорится о том, что красное мясо не влияет на появление сердечных заболеваний. Отказываться от него не стоит, «три раза в неделю кусок мяса есть можно и нужно». Мясников также заявил, что не нужно верить в миф о необходимости проходить в день 10 тысяч шагов.

«На самом деле это же чисто условно, это примерный объем физической нагрузки. Не нравится ходить — плавайте. Не нравится плавать — бегайте. Двигайтесь. Главное — двигайтесь»,

— призвал Мясников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что популярность ЗОЖ заставила россиян изменить блюда на новогоднем столе.