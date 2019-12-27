Популярность ЗОЖ заставила россиян изменить блюда на новогоднем столе

Популярность ЗОЖ заставила россиян изменить блюда на новогоднем столе
Новогодний стол. Фото: pixabay

В настоящем году жители России поменяли свои вкусы касательно блюд на новогоднем столе. Многие отказались от соленьев и майонезов в пользу сыров, диетических соусов и меда.

Согласно данным исследования интернет-магазином Ozon, причиной таких предпочтений стало распространение здорового образа жизни. Россияне стали менять ингредиенты знакомых блюд на более здоровые альтернативы. Кроме того, на праздничных столах стали появляться и новые продукты.

Как сообщает ТАСС, продажи майонеза в декабре снизились на 60 процентов. А вот греческий йогурт стали покупать в два раза чаще. Многие заменяют полезным продуктом большинство соусов.

Значительно снизилась популярность соленых огурцов и селедки по сравнению с сыром. Также в заказы часто стали добавлять мед.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчины в новом году хотят найти свою любовь, но не жениться.

зож исследование полезные продукты
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