Популярность ЗОЖ заставила россиян изменить блюда на новогоднем столе

В настоящем году жители России поменяли свои вкусы касательно блюд на новогоднем столе. Многие отказались от соленьев и майонезов в пользу сыров, диетических соусов и меда.

Согласно данным исследования интернет-магазином Ozon, причиной таких предпочтений стало распространение здорового образа жизни. Россияне стали менять ингредиенты знакомых блюд на более здоровые альтернативы. Кроме того, на праздничных столах стали появляться и новые продукты.

Как сообщает ТАСС, продажи майонеза в декабре снизились на 60 процентов. А вот греческий йогурт стали покупать в два раза чаще. Многие заменяют полезным продуктом большинство соусов.

Значительно снизилась популярность соленых огурцов и селедки по сравнению с сыром. Также в заказы часто стали добавлять мед.

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