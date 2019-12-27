Мужчины сильнее женщин хотят найти возлюбленных в 2020 году

В 2019 году у 75% россиян личная жизнь совсем не изменилась. Фото: pixabay

В 2019 году у 75% россиян личная жизнь совсем не изменилась. Фото: pixabay

В новом году мужчины больше женщин хотят найти возлюбленных, однако жениться и завести детей намерены далеко не все.

По данным исследования «Авито», 23% мужчин хотели бы встретить свою вторую половинку в предстоящем году. Среди женщин таких представительниц меньше – 15%.

Как сообщили «РИА Новости», только 8% опрошенных мужчин готовы жениться. Из женщин почти все готовы выйти замуж – 11%. Родителями готовы стать 11% мужчин и 14% женщин.

Есть и те, кого полностью устраивает распорядок жизни. Ничего не хотят менять 52% мужчин и 53% женщин.

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