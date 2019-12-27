Ученые нашли новый способ борьбы с облысением

Они разрабатывают препарат, который поможет людям, сталкивающимся с проблемой выпадения волос.

Исследование провели ученые из Америки, которые опубликовали научную работу в Planet Today. Они постарались выяснить, какая мышца отвечает за выпадение волос и можно ли этот процесс как-то контролировать. Оказывается, волосы на голове человека формируются благодаря сосочкам дермы – они отвечают за питание волосяных луковиц. Если работа нарушается, то человек начинает лысеть.

Ученые понимают, что нужно сделать, чтобы предотвратить этот процесс. Им осталось разработать препарат, который будет должным образом воздействовать на дермальную облочку – это спасет тысячи человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали, как прерывистое голодание влияет на человека. При дефиците калорий человеческий организм начинает превращать старые клетки в глюкозу, необходимую для выработки энергии.