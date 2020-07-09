Ученые разработали воздушный фильтр, очищающий воздух от коронавируса

Ученые разработали воздушный фильтр, очищающий воздух от коронавируса
Благодаря этой разработке найден способ для предотвращения передачи не только коронавирусной, но и многих других опасных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, в закрытых средах. Фото: pixabay.com

Американские специалисты создали специальный воздушный фильтр, который способен уничтожать клетки коронавируса SARS-CoV-2.

Ученые из Университета Хьюстона попытались справиться с передачей коронавируса воздушно-капельным путем через системы кондиционирования, которая значительно затрудняет борьбу с опасной инфекцией. Эксперты исходили из того факта, что клетки вируса погибают при температуре выше 70 градусов Цельсия. Разработанный ими фильтр нагревает никелевую пену до 200 градусов, что помогает отсеивать и уничтожать COVID-19 в воздухе.

Опыты показали, что новые фильтры способны задерживать практики 100% клеток вируса, а никелевая пена смогла справиться с их уничтожением. Исследование было опубликовано научным изданием ScienceDirect.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о наиболее распространенных осложнениях при коронавирусной инфекции.

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Ученые разработали воздушный фильтр, очищающий воздух от коронавируса